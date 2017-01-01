Злоумышленники взломали почту члена общественной палаты области Ильи Пигалкина

И теперь используют его имя в своих мошеннических целях





Сегодня в нашу редакцию с электронного адреса члена общественной палаты Ивановской области Ильи Пигалкина якобы от его имени пришло письмо вот такого содержания:

«Мои друзья, всем привет.

Может быть кто-то уже в курсе. Хочу рассказать про ситуацию в семье моей двоюродной сестры… Сгорел дом, а у их сына Вани — тело обожжено на 60 процентов.

За жизнь Ванечки бьются лучшие специалисты города. На мальчике нет «живого места»: лицо, руки, ноги, туловище — всё одна сплошная рана. По информации заведующего отделением, ребенку уже сделали несколько операций — убрали остатки обгоревшей кожи. Но это – только начало…

Пока Ваня находится в реанимации. Когда первоочередные хирургические манипуляции будут окончены, мальчика переведут в ожоговое отделение, где он пробудет минимум 3-4 месяца.

В ближайшее время ребенку понадобятся и антибиотики, и специальное внутривенное питание, и так называемая «искусственная кожа» для лечения ожоговых ран и пр. На все это потребуется не меньше 400 тысяч. А еще ведь различного рода реабилитации нужны будут.

Вот и пишем - куда можем. Вдруг кто-то помочь захочет. Пока самое банальное делаем — открываем небольшой сбор средств на карту ВТБ (4738 2900 1045 6307). Она на карту мамы Вани и просто помочь даже через Сбербанк-онлайн.

Однако, хочу сказать, что и к любым другим вариантам помощи открыты. Очень нужны связи в фондах, СМИ, реабилитационных центрах и так далее. Помочь можно по-разному. Было бы желание.

А пока всем спасибо за внимание!».

Оказалось, что электронную почту Ильи Пигалкина взломали, о чем он сам рассказал в своем твиттер-аккаунте:

«Мне почту крякнули, 5 писем по 100 адресатов с ящика ушло с просьбой $ для какого-то племянника. Надеюсь, все знают, что я $ ни у кого не прошу.

Обратите внимание! Ни фамилий, ни адресов или телефонов из контактов, только карта. Кто возьмется пробить кому принадлежит?».

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