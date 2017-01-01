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Злоумышленники взломали почту члена общественной палаты области Ильи Пигалкина
И теперь используют его имя в своих мошеннических целях
Сегодня в нашу редакцию с электронного адреса члена общественной палаты Ивановской области Ильи Пигалкина якобы от его имени пришло письмо вот такого содержания:
«Мои друзья, всем привет.
Может быть кто-то уже в курсе. Хочу рассказать про ситуацию в семье моей двоюродной сестры… Сгорел дом, а у их сына Вани — тело обожжено на 60 процентов.
За жизнь Ванечки бьются лучшие специалисты города. На мальчике нет «живого места»: лицо, руки, ноги, туловище — всё одна сплошная рана. По информации заведующего отделением, ребенку уже сделали несколько операций — убрали остатки обгоревшей кожи. Но это – только начало…
Пока Ваня находится в реанимации. Когда первоочередные хирургические манипуляции будут окончены, мальчика переведут в ожоговое отделение, где он пробудет минимум 3-4 месяца.
В ближайшее время ребенку понадобятся и антибиотики, и специальное внутривенное питание, и так называемая «искусственная кожа» для лечения ожоговых ран и пр. На все это потребуется не меньше 400 тысяч. А еще ведь различного рода реабилитации нужны будут.
Вот и пишем - куда можем. Вдруг кто-то помочь захочет. Пока самое банальное делаем — открываем небольшой сбор средств на карту ВТБ (4738 2900 1045 6307). Она на карту мамы Вани и просто помочь даже через Сбербанк-онлайн.
Однако, хочу сказать, что и к любым другим вариантам помощи открыты. Очень нужны связи в фондах, СМИ, реабилитационных центрах и так далее. Помочь можно по-разному. Было бы желание.
А пока всем спасибо за внимание!».
Оказалось, что электронную почту Ильи Пигалкина взломали, о чем он сам рассказал в своем твиттер-аккаунте:
«Мне почту крякнули, 5 писем по 100 адресатов с ящика ушло с просьбой $ для какого-то племянника. Надеюсь, все знают, что я $ ни у кого не прошу.
Обратите внимание! Ни фамилий, ни адресов или телефонов из контактов, только карта. Кто возьмется пробить кому принадлежит?».
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Ошараш их. Пусть отписку сочинят. Ведь это не за репосты сажать, это конкретное мошенничество.
В кладжах пусто - как будто сломали сам mailru - то есть рассылает сам бедствующий Усман-паши
X-Mailer: MailRu Mailer 10
Не могли же сразу сломать несколько ящиков одновременно.
С другой стороны, тот кто это создал, если в самом деле спасает чью то жизнь - я б кинул денег сколько мог, но ! НО - вот на такое - ни копейки не дам! Ибо спам = зло!
У кого огомор - держите плюхи!