Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

2 минуты назад

В Ивановской области пройдет чемпионат по ловле рыбы спиннингом с лодок


7 октября в регионе пройдет традиционный чемпионат по ловле рыбы спиннингом с лодок «Листопад 2017». Соревноваться спиннингисты будут на Уводьском водохранилище близ деревни Микшино Ивановского района. Соревнования проводятся в командном и личном зачете.

К зачету принимаются рыба общим количеством 5 штук:

- щука (длиной не менее 32 см);

- судак (длинной не менее 40см);

- окунь (без ограничения размера).

Также за каждую сданную живую и потом отпущенную рыбу начисляются бонусы в виде прибавления 10% веса к общему весу сданной в турах живой рыбы.



ключевые слова: спортивная рыбалка спиннинг чемпионат
  • оцените новость:
  • (0)
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня