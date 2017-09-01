В Ивановской области пройдет чемпионат по ловле рыбы спиннингом с лодок





7 октября в регионе пройдет традиционный чемпионат по ловле рыбы спиннингом с лодок «Листопад 2017». Соревноваться спиннингисты будут на Уводьском водохранилище близ деревни Микшино Ивановского района. Соревнования проводятся в командном и личном зачете.

К зачету принимаются рыба общим количеством 5 штук:

- щука (длиной не менее 32 см);

- судак (длинной не менее 40см);

- окунь (без ограничения размера).

Также за каждую сданную живую и потом отпущенную рыбу начисляются бонусы в виде прибавления 10% веса к общему весу сданной в турах живой рыбы.

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