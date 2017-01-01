Строительство очистных в Фурманове велось с нарушением закона

Губернатор поставил задачу в кратчайшие сроки оформить документы на ввод в эксплуатацию очистных сооружений предприятия «Миртекс»





Фурмановское текстильное предприятие «Миртекс» построило комплекс локальных очистных сооружений. В настоящее время оборудование на очистных работает в режиме пуско-наладки.

Между тем руководство предприятия и застройщик не уведомили Службу строительного надзора Ивановской области, как этого требует законодательство, о начале строительства объекта. Без поэтапного государственного строительного надзора ведомство не имеет правовых оснований выдать заключение о соответствии выполненных в процессе строительства работ требованиям технических регламентов, а также подтвердить безопасность очистных при эксплуатации.

Губернатор Павел Коньков обозначил единственное решение в сложившейся ситуации. Руководству предприятия необходимо обратиться в суд с иском о признании права собственности на построенный объект. Суд назначит независимую экспертизу, которая подтвердит возможность безопасной эксплуатации очистных сооружений. Глава региона отметил, что судебная практика по подобным делам в целом наработана. Павел Коньков потребовал, чтобы это было сделано в кратчайшие сроки. Главе Фурмановского района Дмитрию Ключареву поставлена задача держать ситуацию на личном контроле.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мощность построенных очистных сооружений составляет 1500 кубометров в сутки. По словам начальника управления Росприродназора по Ивановской области Максима Левина, недавние замеры сточных вод показали эффективность установленного оборудования: в настоящее время имеются проблемы по очистке 2 элементов из 20. Максим Левин сообщил, что после модернизации конкретных узлов очистных сооружений эта проблема будет решена. Глава региона также поручил заместителю председателя правительства Ивановской области Максиму Громову проработать вопрос модернизации городских очистных сооружений.

Напомним, из-за сброса предприятием «Миртекс» загрязнённых стоков в реку Шача суд обязал компанию оборудовать канализационный сток локальными очистными сооружениями. Строительство объекта ведется за счёт собственных средств предприятия, инвестиции составили более 130 млн рублей.

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