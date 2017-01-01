На улице Лежневской в Иванове временно отключат светофоры





21 сентября будут отключены светофоры на перекрестках улиц Лежневской и Кирякиных, а также Лежневской и Диановых. Об этом сообщает городское управление благоустройства. Планируемое время отключения – с 09.00 до 17.00.

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