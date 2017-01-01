Ивановец похитил деньги с банковского счета бывшей жены и купил на них подарок сыну

Преступление было совершено, пока женщина отдыхала с детьми за границей





В полицию с заявлением обратилась жительница областного центра. Женщина сообщила, что с ее банковской карты было снято порядка 29 тысяч рублей. Полицейские опросили потерпевшую, ее родственников и знакомых. Выяснилось, что потерпевшая с двумя детьми поехала отдыхать за границу. Этим обстоятельством воспользовался ее бывший муж. 47-летний мужчина, имевший ключи от жилища экс-супруги, пришел к ней в квартиру на площади Революция и похитил банковскую карту, которая хранилась вместе с пин-кодом. После чего в банкомате снял наличные. На похищенные у бывшей супруги деньги мужчина купил и подарил сыну подарок, который ему обещал - компьютер-моноблок.

В настоящее время подозреваемый в краже задержан, от него принята явка с повинной. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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