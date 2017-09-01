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9 минут назад
В Кохме за сбыт героина задержан гражданин Таджикистана
Молодому человеку грозит до 20 лет тюрьмы
В Кохме полицейские задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств. Как нам рассказали в УМВД по Ивановской области, 23-летний гражданин республики Таджикистан, находясь в одном из домов по улице Мира, продал 3,21 грамма героина.
По факту незаконного сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в ивановское СИЗО-1. Теперь молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.
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