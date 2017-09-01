Новости
19 минут назад
В Иванове разыскивают 14-летнюю девочку, пропавшую еще 3 сентября
ФОТО, ПРИМЕТЫ
К поискам пропавшей в Иванове 14-летней Анастасии Сергеевой подключились добровольцы отряда «Лиза Алерт». 3 сентября 2017 года девочка ушла из дома на улице Лежневской и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Как нам сообщили в УМВД по Ивановской области, Анастасия периодически выходит на связь с родственниками. Ранее неоднократно уходила из дома. На розыск подростка ориентированы все наружные службы полиции, инспекторы ПДН и участковые уполномоченные опрашивают родственников, друзей, учителей и одноклассников девочки.
ПРИМЕТЫ: рост 165 см, нормального телосложения, светло-русые волосы до плеч.
БЫЛА ОДЕТА: серая кофта, голубые джинсы, белые ботинки.Просьба ко всем, кто видел пропавшую или знает ее местонахождение, сообщать информацию по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02, 102, 112(2).
- оцените новость:
-
(0)
- 319
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации