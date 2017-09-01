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Новости

19 минут назад

В Иванове разыскивают 14-летнюю девочку, пропавшую еще 3 сентября

ФОТО, ПРИМЕТЫ


К поискам пропавшей в Иванове 14-летней Анастасии Сергеевой подключились добровольцы отряда «Лиза Алерт». 3 сентября 2017 года девочка ушла из дома на улице Лежневской и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Как нам сообщили в УМВД по Ивановской области, Анастасия периодически выходит на связь с родственниками. Ранее неоднократно уходила из дома. На розыск подростка ориентированы все наружные службы полиции, инспекторы ПДН и участковые уполномоченные опрашивают родственников, друзей, учителей и одноклассников девочки.

ПРИМЕТЫ: рост 165 см, нормального телосложения, светло-русые волосы до плеч.

БЫЛА ОДЕТА: серая кофта, голубые джинсы, белые ботинки.

Просьба ко всем, кто видел пропавшую или знает ее местонахождение, сообщать информацию по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02, 102, 112(2).

ключевые слова: подросток поиск розыск
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