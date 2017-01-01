Сотрудники ГИБДД проведут рейды по ивановским «зебрам»





В сентябре 2017 года в областном центре участились случаи наездов на пешеходов в зонах «зебр». Так, по данным УГИБДД, с 1 по 19 сентябре на пешеходных переходах были сбиты 11 человек. За аналогичный период прошлого года – 8.

В целях профилактики аварийности с участием пешеходов 21 сентября сотрудники Госавтоинспекции проведут в Иванове рейды по «зебрам», выявляя нарушения, связанные с непредоставлением водителями преимущества пешеходам.

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