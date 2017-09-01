В Иванове пройдет областная Спартакиада ГТО среди чиновников





22-23 сентября в Иванове пройдет Спартакиада всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!» среди государственных и муниципальных служащих Ивановской области.

Подобное мероприятие будет проходить в регионе уже во второй раз. В соревнованиях примут участие сборные команды администраций муниципальных образований и представители органов исполнительной власти. Общее количество участников составит более 300 человек.

Спортивная программа Спартакиады ГТО включает в себя: беговые виды спорта, виды силовой гимнастики (подтягивания и отжимание, поднимание туловища, наклон вперед из положения стоя, рывок гири), прыжки в длину с места, прикладные виды спорта, такие, как плавание и стрельба из пневматической винтовки.

По результатам Спартакиады будет определена лучшая команда в выполнении норм ГТО среди муниципальных служащих и лучшая команда среди органов исполнительной власти. А также будут определены победители в возрастных ступенях комплекса ГТО, заявленных к участию в Спартакиаде ВФСК ГТО среди государственных и муниципальных служащих.

Торжественная церемония открытия Спартакиады состоится 22 сентября в ФОК «Факел» в 14.00.

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