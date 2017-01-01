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45 минут назад
В Ивановской области несовершеннолетняя обокрала сожителя своей матери
Возбуждено уголовное дело
13 августа около 23.30 часов 17-летняя жительница Гаврилово-Посадского района, убедившись, что свет в доме не горит и дома никого нет, через незапертую дверь дворовой пристройки проникла в дом сожителя своей матери. И похитила ноутбук, видеокамеру и 1 кг конфет «Кремка».
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Как нам сообщили в СУ СКР по Ивановской области, ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за преступление против собственности.
ключевые слова: несовершеннолетняя кража следствие
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