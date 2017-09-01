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Областная научная библиотека заключила соглашение с Иваново-Вознесенской духовной семинарией
19 сентября в Ивановской универсальной научной библиотеке состоялась церемония подписания соглашения между этим учреждением культуры и Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской Православной духовной семинарией. Соглашение подписали директор библиотеки Владимир Кашаев и ректор семинарии – митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф. Документ предусматривает широкий спектр совместных проектов и мероприятий.
Подписанное соглашение стало новым этапом многолетнего сотрудничества между научной библиотекой и Иваново-Вознесенской епархией.
Владимир Кашаев рассказал главе митрополии, руководству семинарии и семинаристам об обновлениях сайта областной библиотеки.
Митрополит Иосиф передал в дар научной библиотеке книгу о возрождении Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. В свою очередь Владимир Кашаев передал библиотеке семинарии несколько новых изданий краеведческого характера.
Видео с youtube.com - Ивановская Епархиальная Телестудия
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- Петр Иванов25 минут назадНу, теперь дело пойдёт!