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сегодня, 11:42
В Шуе во время ремонта тротуара рабочие повредили подземный силовой кабель
Значительная часть города осталась без света
В Шуе на улице Спортивной велись работы по ремонту тротуаров. Подрядной организации строго-настрого было запрещено использовать землеройную технику, так как рядом проложен силовой кабель, причем, обозначенный соответствующими табличками.
Однако, как сообщает газета «Местный спрос», дорожники запрет нарушили, в результате чего подземный силовой кабель был поврежден. Пострадало имущество электросети. Значительная часть города осталась без света. «Энергетикам пришлось отключенные от энергопитания дома временно подключать к другим линиям, что заняло немало сил и времени», - пишет «МС».
ключевые слова: электрокабель повреждение электроснабжение
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- Сергей Коробовсегодня, 12:08За ремонт немало денег заплатят. Плюс административку.