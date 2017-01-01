В Шуе во время ремонта тротуара рабочие повредили подземный силовой кабель

Значительная часть города осталась без света





В Шуе на улице Спортивной велись работы по ремонту тротуаров. Подрядной организации строго-настрого было запрещено использовать землеройную технику, так как рядом проложен силовой кабель, причем, обозначенный соответствующими табличками.

Однако, как сообщает газета «Местный спрос», дорожники запрет нарушили, в результате чего подземный силовой кабель был поврежден. Пострадало имущество электросети. Значительная часть города осталась без света. «Энергетикам пришлось отключенные от энергопитания дома временно подключать к другим линиям, что заняло немало сил и времени», - пишет «МС».

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