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Новости

сегодня, 11:42

В Шуе во время ремонта тротуара рабочие повредили подземный силовой кабель

Значительная часть города осталась без света


В Шуе на улице Спортивной велись работы по ремонту тротуаров. Подрядной организации строго-настрого было запрещено использовать землеройную технику, так как рядом проложен силовой кабель, причем, обозначенный соответствующими табличками.

Однако, как сообщает газета «Местный спрос», дорожники запрет нарушили, в результате чего подземный силовой кабель был поврежден. Пострадало имущество электросети. Значительная часть города осталась без света. «Энергетикам пришлось отключенные от энергопитания дома временно подключать к другим линиям, что заняло немало сил и времени», - пишет «МС».



ключевые слова: электрокабель повреждение электроснабжение
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									Сергей Коробов								
							
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  • сегодня, 12:08
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							За ремонт немало денег заплатят. Плюс административку. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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