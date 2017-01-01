В Ивановской области пройдет парская ярмарка и фестиваль «Парский калач»

Программа праздника







23 сентября в 10.00 в селе Парское Родниковского района состоится открытие парской ярмарки и фестиваля «Парский калач».

В этот день гости и жители смогут приобрести натуральную сельскохозяйственную продукцию от производителей, изделия ручной работы от мастеров и ремесленников региона, принять участие в показательных мастер-классах, посмотреть выступления творческих коллективов, прогуляться по «улице Парского калача» и ознакомиться с широким ассортиментом хлебобулочных изделий и домашней выпечки.

Все желающие смогут также поучаствовать в молодецких забавах, играх и хороводах.

«С давних пор в селе Парское пекли калачи на льняном масле из пшеничной муки, привозимой с нижней Волги. За ароматными калачами и парскими гребнями съезжались в село со всей округи. Местные жители хранят легенду, что начало деятельности ярмарки связано с именем Ивана Грозного, который прислал в подарок местной церкви образ Иоанна Предтечи. С той поры будто бы и стала проводиться в селе ярмарка, получившая название Ивановской (затем Парской)», - рассказали в департаменте культуры и туризма Ивановской области.

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