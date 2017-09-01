Около 50 человек заблудились в лесу в Ивановской области с начала грибного сезона

В данный момент идут поиски трех пропавших грибников





В Ивановкой области с начала грибного сезона в полицию поступило порядка 50 сообщений от родственников заблудившихся в лесу грибников. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, так только в минувшие сутки было зарегистрировано 6 таких заявлений.

Так, в Ивановском и Палехском районах сотрудникам полиции и волонтерам пришлось искать двух пенсионерок, одной из них 84 года. Обе пожилые женщины найдены. В Кинешемском районе заблудился 60-летний грибник, который тоже вернулся домой. В Вичугском районе ведутся поисковые мероприятия двух местных жителей 1970 и 1987 года рождения, оба они выходят на связь.

В Ивановском районе продолжается розыск 83-летнего пенсионера, который вчера вечером поехал на велосипеде за грибами в лес близ села Семеновское. По словам сына, обратившегося в полицию за помощью в розыске родственника, пожилой мужчина выходил с ним на связь и уверял, что чувствует себя хорошо, в дальнейшем связь с ним прервалась. Ведутся поисковые мероприятия.

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