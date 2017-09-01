В Ивановской области студентов обучают пенсионной грамотности

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19 сентября стартовала традиционная кампания ПФР по повышению пенсионной и социальной грамотности учащейся молодежи. В школах, ссузах и вузах страны проходят тематические уроки и лекции, на которых старшеклассников и студентов знакомят с устройством российской пенсионной системы и принципами формирования пенсии, а в территориальных подразделениях Фонда проводятся познавательные экскурсии.

В Иванове в этот день представители Пенсионного фонда провели занятия в двух колледжах – педагогическом и машиностроительном. Учащимся рассказали о том, что на достойную пенсию в старости могут рассчитывать лишь официально трудоустроенные специалисты, получающие зарплату, с которой в полном объеме поступают отчисления на обязательное пенсионное страхование. Студенты также узнали об условиях назначения страховой пенсии по старости.

Более основательно изучить ключевые пенсионные вопросы ребята смогут с помощью иллюстрированного пособия ПФР, которое ежегодно выходит в новой редакции. Кроме того, учащимся рекомендовали зайти на сайт для молодежи, посвященный российской пенсионной системе. На ресурсе school.pfrf.ru, который ПФР разработал к новому учебному году, есть ответы на часто задаваемые вопросы о пенсиях, игра-симулятор «Жизнь и пенсия», тест на знание пенсионной системы и не только.

Ближайшие уроки пенсионной грамотности, запланированные в областном центре, пройдут 20 сентября в колледже сферы услуг и 26 сентября – в колледже легкой промышленности. Подобные тематические занятия будут продолжаться до конца года.

По материалам пресс-службы ОПФР по Ивановской области

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