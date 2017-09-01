Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

54 минуты назад

В Ивановской области студентов обучают пенсионной грамотности

ФОТО


19 сентября стартовала традиционная кампания ПФР по повышению пенсионной и социальной грамотности учащейся молодежи. В школах, ссузах и вузах страны проходят тематические уроки и лекции, на которых старшеклассников и студентов знакомят с устройством российской пенсионной системы и принципами формирования пенсии, а в территориальных подразделениях Фонда проводятся познавательные экскурсии.

В Иванове в этот день представители Пенсионного фонда провели занятия в двух колледжах – педагогическом и машиностроительном. Учащимся рассказали о том, что на достойную пенсию в старости могут рассчитывать лишь официально трудоустроенные специалисты, получающие зарплату, с которой в полном объеме поступают отчисления на обязательное пенсионное страхование. Студенты также узнали об условиях назначения страховой пенсии по старости.

Более основательно изучить ключевые пенсионные вопросы ребята смогут с помощью иллюстрированного пособия ПФР, которое ежегодно выходит в новой редакции. Кроме того, учащимся рекомендовали зайти на сайт для молодежи, посвященный российской пенсионной системе. На ресурсе school.pfrf.ru, который ПФР разработал к новому учебному году, есть ответы на часто задаваемые вопросы о пенсиях, игра-симулятор «Жизнь и пенсия», тест на знание пенсионной системы и не только.

Ближайшие уроки пенсионной грамотности, запланированные в областном центре, пройдут 20 сентября в колледже сферы услуг и 26 сентября – в колледже легкой промышленности. Подобные тематические занятия будут продолжаться до конца года.

По материалам пресс-службы ОПФР по Ивановской области



ключевые слова: студенты пенсия грамотность ОПФР
  • оцените новость:
  • (0)
  • 174
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • 23 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Три раза Ха: всё поменяется сто раз пока до пенсии они доживут, и будет ли она вообще...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •