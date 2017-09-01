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Новости

59 минут назад

В Иванове недовольные работой областной власти хотят провести протестную акцию


Политические партии «Коммунисты России», «Объединенная коммунистическая партия» и «Патриоты России» планируют 28 сентября провести в Иванове совместную протестную акцию. Соответствующее уведомление уже подано в администрацию областного центра.

Место проведения пикета – ул. Батурина, 5 (возле здания областной думы). Начало – в 10.30.

По словам организаторов, цель акции - привлечение внимания к неэффективной работе областной власти.



ключевые слова: протест пикет акция
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