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59 минут назад
В Иванове недовольные работой областной власти хотят провести протестную акцию
Политические партии «Коммунисты России», «Объединенная коммунистическая партия» и «Патриоты России» планируют 28 сентября провести в Иванове совместную протестную акцию. Соответствующее уведомление уже подано в администрацию областного центра.
Место проведения пикета – ул. Батурина, 5 (возле здания областной думы). Начало – в 10.30.
По словам организаторов, цель акции - привлечение внимания к неэффективной работе областной власти.
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