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сегодня, 10:27

Суд изъял у жительницы Ивановской области земельный участок, взятый в аренду на 49 лет

И вернул его в собственность районной администрации


В 2013 году администрация Ивановского района предоставила гражданке как физическому лицу, не являющейся ни индивидуальным предпринимателем, ни учредителем юрлица в аренду на 49 лет земельный участок в деревне Кривцово площадью 2001 кв. м. для строительства административного здания.

Менее чем через 3 месяца женщина обратилась в райадминистрацию с заявлением о смене вида разрешенного использования с «для строительства административного здания» на «для ведения личного подсобного хозяйства». Чиновники ее просьбу удовлетворили.

Однако в ходе проведенной на днях прокурорской проверки было установлено, что предоставление данного земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства осуществлено в нарушение Земельного кодекса РФ, без проведения торгов. Прокурор сделал вывод о том, что строительство административного здания на окраине деревни изначально не планировалось. Женщина с самого начала хотела получить землю для ведения личного подсобного хозяйства без проведения аукциона.

Прокуратура обратилась с иском в суд, требуя расторгнуть договор аренды и вернуть земельный участок в распоряжение администрации Ивановского района. В итоге, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства, суд удовлетворил данные исковые требования в полном объеме.



ключевые слова: земельный участок аренда договор прокуратура суд
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