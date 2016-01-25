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Новости

1 минуту назад

Родителям погибшего в детском лагере мальчика выплатили компенсацию морального вреда

С ООО «Мы и дети» взыскано 1,5 млн рублей


В августе 2015 года в Тейковском районе Ивановской области в оздоровительном лагере «Строитель» произошла трагедия. Двое детей выпали из окна второго этажа на асфальт. В результате один из мальчиков скончался в больнице. Второй получил тяжелые травмы.

Родители погибшего ребенка обратились в суд с иском о компенсации морального вреда. Решением суда ООО «Мы и дети» обязана выплатить в пользу потерпевших 1,5 млн рублей за потерю несовершеннолетнего сына.

Однако организация не торопилась выплачивать эти деньги. Тогда за дело взялись судебные приставы. В рамках исполнительного производства они провели проверку материального и имущественного положения организации-должника и выяснили, что ООО «Мы и дети» на праве собственности принадлежит 3 микроавтобуса «Газель», 2 автобуса «ПАЗ» и объект недвижимости. Имущество было арестовано, и приставы уже собирались его изъять и передать на реализацию.

Когда должники осознали, что из-за отсутствия имущества они не смогут вести никакой деятельности, то, не дожидаясь применения к ним мер принудительного воздействия, погасили долг в полном объеме. Также с них взыскан исполнительский сбор в размере 75 тысяч рублей.

«Кроме того, в апреле 2017 года с директора ООО «Мы и дети» Ольги Герасимовой был взыскан уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей за совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека)», - сообщили в УФССП по ивановской области.



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