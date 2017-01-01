Девушка на BMW столкнулась с Hyundai Solaris и врезалась в опору ЛЭП

Двое пострадавших – ФОТО





ДТП случилось 19 сентября около 07.15 на перекрестке улиц 1-я Линия и Цветаева в селе Ново-Талицы ивановского района. 23-летняя девушка, управляя автомобилем BMW X5, двигалась по второстепенной дороге и столкнулась с приближавшимся по главной Hyundai Solaris. Ударом немецкую иномарку отбросило на опору линии электропередачи.

В результате автоаварии пострадали 54-летний водитель Hyundai (у него сочетанная травма) и его 53-летний пассажир (получил травмы головы и перелом берцовой кости). Обоих доставили в областную клиническую больницу.

По данным УГИБДД по Ивановской области, автомобилистка была трезва. У водителя Hyundai взята кровь на исследование.

Фото: УГИБДД

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