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Новости

28 минут назад

В Иванове демонтировали остановку «улица Велижская»

ФОТО


Сегодня вечером был демонтирован остановочный павильон у клиники «Миленарис» на улице Лежневской в областном центре. Когда-то на остановке «ул. Велижская» находился цветочный магазин, затем – заведение, где готовили и продавали шаурму, теперь – ничего.

Зачем снесли добротную, относительно вместительную и удобную остановку? Вероятно, городские власти продолжают причесывать ивановские остановочные павильоны под одну, многим до сих пор непонятную гребенку. И на этом месте вскоре появится малопрактичная, неудобная для пассажиров, прозрачная маленькая конструкция, на которые в Иванове с некоторых пор меняют все большие остановки.



ключевые слова: остановка остановочный павильон демонтаж
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									vofchik								
							
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  • 18 минут назад
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										0
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							помнится год назад чел продавал этот ларек и в грудь себя колотил, что его не снесут. Уважаемый Владимир Николаевич, уберите пожалуйста пережитки 90-х wаурмянныйе, и прочую анти санитарию.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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