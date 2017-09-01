В Иванове демонтировали остановку «улица Велижская»

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Сегодня вечером был демонтирован остановочный павильон у клиники «Миленарис» на улице Лежневской в областном центре. Когда-то на остановке «ул. Велижская» находился цветочный магазин, затем – заведение, где готовили и продавали шаурму, теперь – ничего.

Зачем снесли добротную, относительно вместительную и удобную остановку? Вероятно, городские власти продолжают причесывать ивановские остановочные павильоны под одну, многим до сих пор непонятную гребенку. И на этом месте вскоре появится малопрактичная, неудобная для пассажиров, прозрачная маленькая конструкция, на которые в Иванове с некоторых пор меняют все большие остановки.

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