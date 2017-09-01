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сегодня, 20:26
ПОСЛУШАЙТЕ! Из-за дыр в «мусорной» реформе впору создавать управление контейнерных дворников
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Чем дальше в лес, тем больше дыр в «мусорной» реформе выявляется. Зарастающие отходами контейнерные площадки оказались никому не нужны. А главное – неизвестно, кого и каким образом заставить их убирать.
Региональный оператор открещивается от этой обязанности – нет, говорит, такого в законе. «Управляшки» тоже не хотят - пусть собственник земельных участков занимается, то есть муниципалитеты. А власти хватаются за голову: им что теперь - отдельное управление дворников создавать? Для уборки территории вокруг контейнеров?
Об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко.
Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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