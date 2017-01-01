В Ивановской области тушили рулоны сена

Площадь пожара составила 100 квадратных метров





Сообщение о возгорании в деревне Сивково Пучежского района поступило на пульт дежурного сегодня в 12.45. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, горели рулоны сена. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. К ликвидации пожара привлекались 7 человек и 2 единицы техники.

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