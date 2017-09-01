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Квартирный ответ от СИТИЛИНК
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Хотите обновить технику в любимой комнате абсолютно бесплатно? Это сделает СИТИЛИНК!
Федеральная сеть электроники и бытовой техники СИТИЛИНК обновляет технику в квартире своих покупателей. 30 сентября 2017 года в магазине СИТИЛИНК состоится розыгрыш комплектов техники для гостиной, кухни, спальни, ванной, детской и других полезных в быту подарков .
Электронный дискаунтер СИТИЛИНК готов добавить в жизнь ивановцев комфорта и уюта. С 11 по 30 сентября 2017 года в сети действует специальная акция «Квартирный ответ от СИТИЛИНК», в рамках которой можно выиграть набор техники для своей квартиры.
Для участия в акции необходимо:
- с 11 по 30 сентября совершить покупку в полноформатном магазине СИТИЛИНК или в и пунктах выдачи заказов СИТИЛИНК-мини,
- сохранить чек на покупку;
- прийти 30 сентября в 11:00 в СИТИЛИНК по адресу: г. Иваново, пр-т Строителей 25, ТРК «Ясень», 2 этаж;
- зарегистрироваться для участия в розыгрыше комплектов техники для квартиры;
- … и выиграть!
Информацию об участвующем ассортименте и подробности акции уточняйте на сайте www.citilink.ru.
СИТИЛИНК. Вместе – уютнее!
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