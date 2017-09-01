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Новости

34 минуты назад

Квартирный ответ от СИТИЛИНК

На правах рекламы

Хотите обновить технику в любимой комнате абсолютно бесплатно? Это сделает СИТИЛИНК!

Федеральная сеть электроники и бытовой техники СИТИЛИНК обновляет технику в квартире своих покупателей. 30 сентября 2017 года в магазине СИТИЛИНК состоится розыгрыш комплектов техники для гостиной, кухни, спальни, ванной, детской и других полезных в быту подарков .

Электронный дискаунтер СИТИЛИНК готов добавить в жизнь ивановцев комфорта и уюта. С 11 по 30 сентября 2017 года в сети действует специальная акция «Квартирный ответ от СИТИЛИНК», в рамках которой можно выиграть набор техники для своей квартиры.

Для участия в акции необходимо:

- с 11 по 30 сентября совершить покупку в полноформатном магазине СИТИЛИНК или в и пунктах выдачи заказов СИТИЛИНК-мини,

- сохранить чек на покупку;

- прийти 30 сентября в 11:00 в СИТИЛИНК по адресу: г. Иваново, пр-т Строителей 25, ТРК «Ясень», 2 этаж;

- зарегистрироваться для участия в розыгрыше комплектов техники для квартиры;

- … и выиграть!

Информацию об участвующем ассортименте и подробности акции уточняйте на сайте www.citilink.ru.

СИТИЛИНК. Вместе – уютнее!



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