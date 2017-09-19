Найденная в Шуе граната содержала 100 граммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте

И представляла реальную угрозу. Новые подробности инцидента и ФОТО





Как мы сообщали ранее, сегодня в правоохранительные органы Шуи поступило сообщение об обнаружении предмета, похожего на ручную гранату. Находка была обнаружена при прокладке газовых труб в районе частного дома на 4-й улице Мира.

Как нам сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ивановской области, инженеры-техники ивановского ОМОНа обследовали боеприпас и установили, что перед ними ручная осколочная австро-венгерская граната времен Первой мировой войны, которая представляла реальную опасность для жизни и здоровья граждан.

Граната модификации Ф-1 была сильно подвержена коррозии. По оценке взрывотехников, она содержала в себе 100 граммов взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. Старый боеприпас с соблюдениями мер безопасности был извлечен сотрудниками Росгвардии и уничтожен на одном из местных полигонов.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

201

Фото: пресс-служба регионального Управления Росгвардии