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Новости

47 минут назад

Найденная в Шуе граната содержала 100 граммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте

И представляла реальную угрозу. Новые подробности инцидента и ФОТО


Как мы сообщали ранее, сегодня в правоохранительные органы Шуи поступило сообщение об обнаружении предмета, похожего на ручную гранату. Находка была обнаружена при прокладке газовых труб в районе частного дома на 4-й улице Мира.

Как нам сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ивановской области, инженеры-техники ивановского ОМОНа обследовали боеприпас и установили, что перед ними ручная осколочная австро-венгерская граната времен Первой мировой войны, которая представляла реальную опасность для жизни и здоровья граждан.

Граната модификации Ф-1 была сильно подвержена коррозии. По оценке взрывотехников, она содержала в себе 100 граммов взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. Старый боеприпас с соблюдениями мер безопасности был извлечен сотрудниками Росгвардии и уничтожен на одном из местных полигонов.

Фото: пресс-служба регионального Управления Росгвардии

ключевые слова: граната
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сегодня, 11:57

				

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	 Злоумышленники подозреваются в совершении разбойных нападений, грабежей и краж – ОПЕРАТИВНОЕ ВИДЕО задержания
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 10:09

				

				В Ивановской области активизируют борьбу с борщевиком  
								

					
	 Наиболее сложная обстановка с ядовитым растением сложилась в Ивановском районе
				

				

	    			
    
	    				
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