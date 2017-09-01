Программу по переселению граждан из аварийного жилья в регионе обещают реализовать до конца года

В области остается переселить 1000 человек





В региональном правительстве подвели промежуточные итоги реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья

Как сообщает пресс-служба правительства области, за время реализации региональной адресной программы с 2013 года из аварийного жилья переселено более 3,4 тысяч человек, построено и введено в эксплуатацию 34 многоквартирных дома. Всего в ней приняли участие 5 городов и 12 районов Ивановской области.

По словам исполняющей обязанности начальника департамента ЖКХ Ивановской области Ирины Костромской, завершено строительство всех запланированных в текущем году домов, за исключением дома в поселке Савино. Напомним, на этом объекте в связи с замечаниями службы государственного строительного надзора Ивановской области на такие виды работ как укладка стен и перекрытий было наложено ограничение. Впоследствии была проведена корректировка проектной документации, по которой получено положительное заключение государственной экспертизы. На момент наложения ограничений на объекте были выполнены работы по монтажу стен первого и второго этажа дома. В период действия ограничений подрядчик выполнял установку окон, монтаж сетей электроснабжения, внутреннюю отделку - те виды работ, производство которых не было запрещено. На сегодняшний день ограничения по всем видам работ сняты, строительство ведется в полном объеме. Строительство дома планируется завершить в ноябре.

Все 6 домов в Приволжске и 5 и в Кохме введены в эксплуатацию. В Шуе в текущем году новые дома для переселения не строились. «Ввиду несогласия надзорных органов с позицией администрации предоставить гражданам жилье без доплат, реализовать программу здесь в обозначенные сроки не удалось», - пояснили в региональном правительстве.

Перед руководством муниципалитетов зампред Максим Громов поставил задачу в кратчайшие сроки завершить процедурные вопросы переселения граждан, с тем, чтобы люди смогли переехать в новые благоустроенные квартиры. Также он поручил главам муниципалитетов в течение двух недель провести встречу с жителями новых домов, у которых есть замечания по качеству объектов. По результатам встреч необходимо предоставить сводный реестр обращений по качеству возведенного жилья. Это позволит оперативно и эффективно устранять выявленные замечания.

В целом, как рассказал Максим Громов, по состоянию на отчетную дату в Ивановской области остается переселить чуть более 1000 человек. «Все они в обязательном порядке переедут в новое жилье», – подчеркнул он.

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