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Новости
В Иванове на ребенка упали футбольные ворота
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
В областном центре по факту падения на 14-летнего подростка ворот для мини-футбола и гандбола возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ворота были установлены на площадке для физкультурно-спортивных занятий у одного из домов по ул. 2-й Меланжевой областного центра. Мальчик получил телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью. Эти ворота находились на балансе МБУ Центра физкультурно-спортивной работы по месту жительства «Восток» Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта ивановской администрации.
«В ходе расследования уголовного дела будет дана надлежащая правовая оценка действиям работников данного учреждения. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств», - говорится в сообщении СУ СКР по Ивановской области.
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