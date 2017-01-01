В Иванове женщин, родивших в праздник Рождества Богородицы, поздравят особенно

А также – медиков, чья смена выпала на этот день





21 сентября православный мир отмечает Рождество Пресвятой Богородицы. Ивановская областная общественная организация «Колыбель» проведет в этот день акцию в родильных домах Иванова.

Сотрудники «Колыбели» поздравят женщин, родивших в этот день, и медиков, чья смена выпала на этот праздник.

В этом году мероприятия пройдут в НИИ Материнства и детства (в 13.00) и в роддоме №1 (в 14.30).

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