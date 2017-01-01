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47 минут назад
В Иванове женщин, родивших в праздник Рождества Богородицы, поздравят особенно
А также – медиков, чья смена выпала на этот день
21 сентября православный мир отмечает Рождество Пресвятой Богородицы. Ивановская областная общественная организация «Колыбель» проведет в этот день акцию в родильных домах Иванова.
Сотрудники «Колыбели» поздравят женщин, родивших в этот день, и медиков, чья смена выпала на этот праздник.
В этом году мероприятия пройдут в НИИ Материнства и детства (в 13.00) и в роддоме №1 (в 14.30).
ключевые слова: Богородицы Рождество роддом роженицы РПЦ
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- макссс20 минут назадблагодать снизойдет)
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