У «Современника» между 24-летним молодым человеком и подростком произошла драка из-за велосипеда

В конфликт вмешались и разняли дерущихся инспекторы ДПС





18 сентября сотрудники ГИБДД несли службу на Шереметевском проспекте областного центра. На перекрестке к патрульному автомобилю подошла женщина и сообщила, что на площадке возле остановки общественного транспорта «Кинотеатр «Современник» происходит драка. Инспекторы ДПС выехали по указанному адресу. Информация подтвердилась.

Полицейские разняли молодых людей и стали выяснять обстоятельства случившегося. Один из участников конфликта - подросток - пояснил, что, приехав к магазину, оставил велосипед на улице и ушел за продуктами. Выйдя из торговой точки, несовершеннолетний обнаружил пропажу своего транспортного средства, а оглянувшись, увидел мужчину, который ехал на его велосипеде. Молодой человек догнал его, но незнакомец стал утверждать, что велосипед только что купил и отдавать не собирается. В результате словесный конфликт перерос в драку. Мать подростка также подтвердила, что велосипед принадлежит им, и она готова предоставить на него документы. Для дальнейшего разбирательства участники конфликта были доставлены в отдел полиции.

Как сообщает пресс-служба УМВД по ивановской области, подозреваемым в краже оказался ранее не судимый 24-летний ивановец. Велосипед у него изъят и будет передан законным владельцам. Возбуждено уголовное дело.

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