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Новости

сегодня, 16:13

Volkswagen Polo. 3 ТО - в подарок!

На правах рекламы


Веский аргумент приобрести новый Volkswagen Polo – 3 ТО в подарок.

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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Приостановлена распродажа техники ивановского МУП «САЖХ»
				
сегодня, 11:57

				

				Приостановлена распродажа техники ивановского МУП «САЖХ» 
								

					Городу еще могут пригодиться мусороуборочные машины				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области задержаны участники этнической ОПГ
				
сегодня, 10:21

				

				В Ивановской области задержаны участники этнической ОПГ 
								

					
	 Злоумышленники подозреваются в совершении разбойных нападений, грабежей и краж – ОПЕРАТИВНОЕ ВИДЕО задержания
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области активизируют борьбу с борщевиком 
				
сегодня, 10:09

				

				В Ивановской области активизируют борьбу с борщевиком  
								

					
	 Наиболее сложная обстановка с ядовитым растением сложилась в Ивановском районе
				

				

	    			
    
	    				
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