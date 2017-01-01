Новости
сегодня, 16:13
Volkswagen Polo. 3 ТО - в подарок!
На правах рекламы
Веский аргумент приобрести новый Volkswagen Polo – 3 ТО в подарок.
- оцените новость:
-
(0)
- 193
- 0
Новость дня
сегодня, 11:57Приостановлена распродажа техники ивановского МУП «САЖХ»
Городу еще могут пригодиться мусороуборочные машины
-
(0)
- 1488
сегодня, 11:23В Иванове на кольце автовокзала легковушка влетела в столб
ФОТО
-
(1)
- 4444
сегодня, 10:21В Ивановской области задержаны участники этнической ОПГ
Злоумышленники подозреваются в совершении разбойных нападений, грабежей и краж – ОПЕРАТИВНОЕ ВИДЕО задержания
-
(0)
- 3049
сегодня, 10:09В Ивановской области активизируют борьбу с борщевиком
Наиболее сложная обстановка с ядовитым растением сложилась в Ивановском районе
-
(0)
- 1511