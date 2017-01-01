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ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: должники - за границу, трагедия в Тейкове и проблемы с комбинатом синтетического волокна
ВИДЕОанонс
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Куда пропала автомобилистка из Тейкова. Подробности трагической истории.
- Проблемы с комбинатом синтетического волокна. Почему чехи больше не участвуют в проекте?
- Не платишь по долгам – сиди дома. Как теперь должникам выехать за границу.
- Секреты от шеф-повара. Как сделать невероятно вкусные закуски для ваших друзей?
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.
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