ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: должники - за границу, трагедия в Тейкове и проблемы с комбинатом синтетического волокна

ВИДЕОанонс





СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Куда пропала автомобилистка из Тейкова. Подробности трагической истории.

- Проблемы с комбинатом синтетического волокна. Почему чехи больше не участвуют в проекте?

- Не платишь по долгам – сиди дома. Как теперь должникам выехать за границу.

- Секреты от шеф-повара. Как сделать невероятно вкусные закуски для ваших друзей?

Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.

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