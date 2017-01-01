Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 15:54

ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: должники - за границу, трагедия в Тейкове и проблемы с комбинатом синтетического волокна

ВИДЕОанонс


СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Куда пропала автомобилистка из Тейкова. Подробности трагической истории.

- Проблемы с комбинатом синтетического волокна. Почему чехи больше не участвуют в проекте?

- Не платишь по долгам – сиди дома. Как теперь должникам выехать за границу.

- Секреты от шеф-повара. Как сделать невероятно вкусные закуски для ваших друзей?

Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.



  • оцените новость:
  • (0)
  • 505
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Приостановлена распродажа техники ивановского МУП «САЖХ»
				
сегодня, 11:57

				

				Приостановлена распродажа техники ивановского МУП «САЖХ» 
								

					Городу еще могут пригодиться мусороуборочные машины				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1488						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		В Ивановской области задержаны участники этнической ОПГ
				
сегодня, 10:21

				

				В Ивановской области задержаны участники этнической ОПГ 
								

					
	 Злоумышленники подозреваются в совершении разбойных нападений, грабежей и краж – ОПЕРАТИВНОЕ ВИДЕО задержания
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3049						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области активизируют борьбу с борщевиком 
				
сегодня, 10:09

				

				В Ивановской области активизируют борьбу с борщевиком  
								

					
	 Наиболее сложная обстановка с ядовитым растением сложилась в Ивановском районе
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1511						
    •