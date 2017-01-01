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В Ивановской области участникам фестиваля по творчеству Цветаевой и Бальмонта будут раздавать бонбоньерки
23 сентября в 11.00 в Доме культуры села Новое Леушино Тейковского района состоится торжественное открытие VIII областного песенно-поэтического фестиваля «Если душа родилась крылатой…», посвящённого творчеству поэта серебряного века Марине Цветаевой.
Откроется фестиваль акцией «Небо Родины», в рамках которой в полет будут отпущены два голубя как символы голосов и душ поэтов М. Цветаевой и К. Бальмонта, а также флешмобом «Краски детства», где участникам будут предложены бонбоньерки с конфетой, символизирующей сладостные мгновения детства поэтов.
В этом году конкурс объединит двух поэтов серебряного века и обратится к двум юбилейным датам: 125-летию со дня рождения М.И. Цветаевой и 150-летию со дня рождения К.Д. Бальмонта.
Участники конкурса (не моложе 12 лет) выступят в номинациях стихотворные формы, музыкальные формы, театральные формы, свободная форма и представят произведения Цветаевой и Бальмонта.
Оценивать конкурсантов будет компетентное жюри в составе ведущих специалистов учреждений культуры региона.
В рамках фестиваля гости смогут ознакомиться с выставкой работ прикладного творчества участников номинации «Свободные формы» и поучаствовать в мастер-классах.
Для справки:
Бонбоньеерка - красиво оформленная коробка для конфет. Первоначально бонбоньерки были двух видов: высокие в форме куба или сундучка для хранения рассыпных конфет (их изготавливали из дерева или металла - серебра, меди, латуни, жести); плоские из картона (в которых переносили конфеты из кондитерской), в них в один ряд укладывали хрупкие конфеты (с ликёрной начинкой).
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