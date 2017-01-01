Разлив нефтепродуктов в Ивановской области

ВИДЕО с квадрокоптера - ЭКСКЛЮЗИВ





Как мы сообщали ранее, вчера в поле у села Аньково в Ильинском районе неизвестные слили около 10 тонн нефтепродуктов. Также факт сброса на землю нефтепродуктов был зафиксирован еще в одном – Комсомольском – районе, неподалеку от села Писцово.

В настоящее время ивановская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с сотрудниками ГУ МЧС, «МВД и Росприроднадзора проводит проверку. Сейчас оцениваются характер загрязнения почвы и негативные последствия, проводятся мероприятия по установлению виновных лиц. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.

Предлагаем вашему вниманию посмотреть на место разлива нефтепродуктов в Ильинском районе. Видео записано с квадрокоптера.



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