В Шуе во время земляных работ под газопровод нашли гранату





В Шуе рабочие, копая в частном секторе яму под газопровод, нашли предмет, похожий на боевую гранат. Незамедлительно на место обнаружения были вызваны спецслужбы. Как оказалось, рабочие откопали корпус гранаты Ф-1 без запала. Боеприпас отправлен на утилизацию.

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