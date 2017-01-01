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59 минут назад
В Шуе во время земляных работ под газопровод нашли гранату
В Шуе рабочие, копая в частном секторе яму под газопровод, нашли предмет, похожий на боевую гранат. Незамедлительно на место обнаружения были вызваны спецслужбы. Как оказалось, рабочие откопали корпус гранаты Ф-1 без запала. Боеприпас отправлен на утилизацию.
ключевые слова: граната
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