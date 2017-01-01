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Новости

сегодня, 14:46

В Ивановской области заметно подорожал бензин


После нескольких недель затишья цены на российских АЗС снова пошли вверх. Так, по сообщению Финмаркет, лидерами роста стали Центральный и Северо-Западный округ, где бензин за неделю подорожал на 3-5 копеек и 5-10 копеек соответственно.

Заметнее всего цены выросли в Ивановской области (+20 копеек), республике Коми (+40-80 копеек), Мурманской области (+10 копеек). Аи-95 активно дорожал в Брянской, Костромской, Курской, Ярославской, Тамбовской областях - на 10 копеек.

Кроме того, существенный рост цен на прошлой неделе наблюдался в Кировской области (+19-20 копеек), Пермском крае (+15 копеек), Свердловской области (+6-10 копеек).

При этом в Воронежской области Аи-92, напротив, подешевел на 3 копейки, Аи-95 подешевел в Крыму на 3 копейки, в Севастополе - на 13 копеек.

В среднем по стране цена на бензин Аи-92 поднялась на 4 копейки - до 37,67 руб./л, цена на Аи-95 - на 3 копейки, до 40,36 руб./л.

Неизменными цены на топливо на прошлой неделе оставались только на Дальнем Востоке и в Сибири.



ключевые слова: бензин цена
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • сегодня, 14:51
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							За крым надо платить. За дачи надо платить.
    
А народ - не овощи , он выдержит.
    
Это овощи в Чиполлино восстали...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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