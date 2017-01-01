В Иванове на месте зарослей американского клена оборудуют автобусную остановку





Сегодня заместитель главы ивановской администрации Виктор Казанцев провел личный прием граждан. На него пришли 12 ивановцев, которые обратилась с вопросами благоустройства города, ЖКХ и жилищной политики.

Одна из обратившихся попросила обустроить остановку общественного транспорта «Улица Кольцова» в направлении от центра города. Эта остановка предпоследняя на маршруте, и автобусы здесь только высаживают пассажиров. Ни павильоном, ни площадкой она не оборудована. Тем не менее, по словам обратившейся, поток пассажиров здесь высокий – рядом расположены многоквартирные дома и храм. Иногда людям из автобуса приходилось ступать в лужи на обочине дороги.

Виктор Казанцев рекомендовал городскому управлению благоустройства совместно с органами ГИБДД проработать возможность обустройства площадки для выхода пассажиров. Как сообщили специалисты, такую площадку можно установить на месте стихийных зарослей американского клена на перекрестке улиц Большая Воробьевская и Яковлевская. Заместитель главы администрации поручил службам мэрии оборудовать площадку уже в этом году.

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