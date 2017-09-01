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В Иванове избрана мера пресечения мужчине, подозреваемому в изнасиловании ребенка
Мужчине, подозреваемому в изнасиловании несовершеннолетней, избрана мера пресечения. По версии следствия, 36-летний уроженец Вичугского района в воскресенье днем встретил в лесу недалеко от ивановского парка «Харинка» двоих детей. Он представился полицейским, отослал мальчика и изнасиловал девочку. Дети обратились за помощью к отдыхающим парка.
Вскоре недалеко от места происшествия подозреваемого заметили настоящие сотрудники полиции. Его задержали. Девочке оказали психологическую помощь. Подозреваемый не дает никаких показаний. Отметим, что он ранее уже отбывал 12-летний срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти. Жил с женщиной, от которой у него недавно родился ребенок.«Мужчина на территории Ивановской области регистрации в настоящее время не имеет. Поэтому суд в обоснование ходатайства следователя также указал на то, что мужчина может как скрыться от органов предварительного следствия под тяжестью предъявленного ему обвинения, так и продолжить заниматься преступной деятельностью. Он заключен под стражу, помещен в СИЗО-1 города Иваново, сроком на 2 месяца - до 17 ноября», - сообщил корреспонденту IvanovoNews заместитель прокурора Советского района г. Иваново Виталий Смирнов.
ключевые слова: изнасилование ребенок мера пресечения
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