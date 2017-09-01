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Новости

8 минут назад

В Иванове 17 детей-сирот получили ключи от благоустроенных квартир


Сегодня, 19 сентября, глава Иванова Владимир Шарыпов вручил ключи от благоустроенных квартир 17 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Жилые помещения предоставлены в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города».

Как напомнили в мэрии, финансирование программы производится за счет предоставляемых городскому бюджету субвенций. В 2017 году на обеспечение жилищных прав указанной категории граждан из федерального и областного бюджетов городу Иваново предусмотрены субвенции в общем объеме 24,5 млн рублей.

Владимир Шарыпов, что до конца года администрацией города планируется приобрести еще 2 жилых помещения, в том числе одну квартиру – за счет образовавшейся по итогам проведенных электронных аукционов экономии.

Согласно законодательству, в рамках программы гражданам предоставляются однокомнатные квартиры общей площадью не менее 20 квадратных метров, расположенные на территории областного центра, полностью благоустроенные, с проведенным текущим ремонтом.

Жилые помещения в рамках программы предоставляются по договорам найма специализированных жилых помещений, срок действия которых составляет 5 лет. По окончании срока действия указанных договоров с получателями квартир могут быть заключены договоры социального найма, что дает право приватизировать жилье.

Приобретение жилых помещений осуществляется администрацией города в соответствии со списком, формируемым департаментом социальной защиты населения Ивановской области. В 2016 году объем выделенных субвенций позволил приобрести 17 благоустроенных квартир, по итогам 2017 году будет приобретено 19 квартир.

В 2018 году бюджету города Иваново предусмотрены субвенции в размере 67,5 млн рублей, в том числе 48,4 млн рублей из средств федерального и 19,1 млн рублей из средств областного бюджетов. Исходя из текущей рыночной стоимости жилья, запланированный объем средств позволит обеспечить жилыми помещениями 48 граждан, относящихся к данной категории.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: дети-сироты квартиры ключи
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