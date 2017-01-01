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Новости

38 минут назад

Арбитражный суд удовлетворил требование о передаче квартир в собственность дольщикам ДСК


Сегодня, 19 сентября. состоялось заседание Арбитражного суда Ивановской области по рассмотрению ходатайства временного управляющего Ивановской ДСК о погашении требований участников строительства путем передачи им в собственность жилых помещений в многоквартирных жилых домах, расположенных по следующим адресам:

г. Иваново, мкр. Московский, дом 14А, корпус 2 (строительный адрес: ул. Кудряшова);

г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 41: первый пусковой этап – две блок-секции в осях «7-10» (строительный адрес Рабфаковская, 38);

г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 41: второй пусковой этап – две блок-секции в осях «4-6» (строительный адрес: Рабфаковская, 38).

В итоге решением Арбитража требования временного управляющего ДСК о передаче в собственность жилых помещений дольщикам были удовлетворены. Об этом сообщил в своем твиттер-аккаунте зампред регионального правительства Максим Громов.



ключевые слова: Ивановская ДСК дольщики квартиры Арбитражный суд
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