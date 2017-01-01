В одной из квартир в Вичуге обнаружен труп с перерезанным горлом

По предварительной версии, хозяин жилища покончил с собой





Утром 15 сентября в квартире дома в Пятницком переулке в Вичуге был найдет труп 62-летнего хозяина жилища. Как сообщает Vichuganews.ru, у мужчины была смертельная рана в области шеи. Рядом лежал окровавленный кухонный нож. По предварительной версии, мужчина покончил с собой.

По данным интернет-издания, если в данном случае имел место суицид, то это уже 9-е самоубийство в Вичугском районе с начала года.

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