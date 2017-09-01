В Иванове появилась первая спецмаршрутка для инвалидов

Она начнет работать со следующей недели - ФОТО





На ивановском маршруте № 7 со следующей недели появится «ГАЗель» для перевозки инвалидов-колясочников. Об этом сообщил сегодня председатель комитета по транспорту и связи Сергей Максимов. Пока это первый и единственный специализированный автомобиль, приобретенный на собственные средства частного перевозчика. Однако в комитете рассчитывают, что автопарк ивановских транспортных компаний будет обновляться с учетом потребностей пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщила представитель транспортной компании, обслуживающей маршрут № 7, Светлана Кузнецова, новый автомобиль будет работать по определенному графику, а в случае необходимости его можно заказать как социальное такси. В ближайшее время перевозчик обещает проинформировать ивановцев о расписании движения спецмашины, а также сформировать доступную стоимость поездки в соцтакси.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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