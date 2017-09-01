В Иванове и области ожидается усиление ветра

Объявлено штормовое предупреждение





По информации ивановского ЦГМС, сегодня, 19 сентября, до 6 часов вечера по городу Иваново и местами по области ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 18 м/с. В областном центре объявлено штормовое предупреждение.

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