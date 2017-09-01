Новости
9 минут назад
В Иванове и области ожидается усиление ветра
Объявлено штормовое предупреждение
По информации ивановского ЦГМС, сегодня, 19 сентября, до 6 часов вечера по городу Иваново и местами по области ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 18 м/с. В областном центре объявлено штормовое предупреждение.
ключевые слова: погода ветер прогноз штормовое предупреждение
- оцените новость:
-
(0)
- 119
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
56 минут назадПриостановлена распродажа техники ивановского МУП «САЖХ»
Городу еще могут пригодиться мусороуборочные машины
-
(0)
- 515
сегодня, 11:23В Иванове на кольце автовокзала легковушка влетела в столб
ФОТО
-
(0)
- 1688
сегодня, 10:21В Ивановской области задержаны участники этнической ОПГ
Злоумышленники подозреваются в совершении разбойных нападений, грабежей и краж – ОПЕРАТИВНОЕ ВИДЕО задержания
-
(0)
- 1401
сегодня, 10:09В Ивановской области активизируют борьбу с борщевиком
Наиболее сложная обстановка с ядовитым растением сложилась в Ивановском районе
-
(0)
- 932