В Иванове подросток украл из магазина торговый автомат с игрушками

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела





Преступление было совершено в одном из сетевых магазинов на проспекте Строителей областного центра. Неизвестный зашел в магазин и похитил торговый аппарат детскими игрушками. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские, опросив персонал магазина и изучив записи с камер видеонаблюдения, установили предполагаемого преступника. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 15-летний ивановец.

В настоящее время по факту кражи решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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