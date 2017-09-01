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25 минут назад
В Иванове подросток украл из магазина торговый автомат с игрушками
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Преступление было совершено в одном из сетевых магазинов на проспекте Строителей областного центра. Неизвестный зашел в магазин и похитил торговый аппарат детскими игрушками. Ущерб составил 20 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские, опросив персонал магазина и изучив записи с камер видеонаблюдения, установили предполагаемого преступника. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 15-летний ивановец.
В настоящее время по факту кражи решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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