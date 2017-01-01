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55 минут назад
Приостановлена распродажа техники ивановского МУП «САЖХ»
Городу еще могут пригодиться мусороуборочные машины
По нашей информации, приостановлена продажа техники ивановского МУП «САЖХ». Решение принято в связи с тем, что Верховный суд РФ признал на днях территориальную схему обращения с ТКО частично незаконной. Сейчас в суде рассматриваются исковые требования областной прокуратуры признать незаконным действующий тариф на вывоз мусора, а также результаты конкурса по определению «мусорного» регоператора. То есть, исходя из логики развития событий, мусороуборочная техника городу еще может пригодиться.
ключевые слова: МУП "САЖХ" техника мусор уборка
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