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Новости

55 минут назад

Приостановлена распродажа техники ивановского МУП «САЖХ»

Городу еще могут пригодиться мусороуборочные машины


По нашей информации, приостановлена продажа техники ивановского МУП «САЖХ». Решение принято в связи с тем, что Верховный суд РФ признал на днях территориальную схему обращения с ТКО частично незаконной. Сейчас в суде рассматриваются исковые требования областной прокуратуры признать незаконным действующий тариф на вывоз мусора, а также результаты конкурса по определению «мусорного» регоператора. То есть, исходя из логики развития событий, мусороуборочная техника городу еще может пригодиться.



ключевые слова: МУП "САЖХ" техника мусор уборка
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									lurwbb								
							
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  • 49 минут назад
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							ТЬФУ МАТЬ ВАШУ ЧУТЬ- ЧУТЬ НЕ УСПЕЛИ  КАК ЖАЛКО ДЕНЬГИ САМИ В РУКИ ПЛЫЛИ ОТ РАСПРОДАЖИ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexandr								
							
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  • 45 минут назад
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							Областные правители под присмотром Громова убеждён в этом, сначала сделает, а потом подумает.
    
Когда же в городе и в области закончится эта громовщина? Когда Громова уберут?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Приостановлена распродажа техники ивановского МУП «САЖХ»
				
56 минут назад

				

				Приостановлена распродажа техники ивановского МУП «САЖХ» 
								

					Городу еще могут пригодиться мусороуборочные машины				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области задержаны участники этнической ОПГ
				
сегодня, 10:21

				

				В Ивановской области задержаны участники этнической ОПГ 
								

					
	 Злоумышленники подозреваются в совершении разбойных нападений, грабежей и краж – ОПЕРАТИВНОЕ ВИДЕО задержания
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области активизируют борьбу с борщевиком 
				
сегодня, 10:09

				

				В Ивановской области активизируют борьбу с борщевиком  
								

					
	 Наиболее сложная обстановка с ядовитым растением сложилась в Ивановском районе
				

				

	    			
    
	    				
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