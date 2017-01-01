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Ивановцам покажут уникальные фотографии из архива ФСБ
В областном художественном музее открывается выставка «100 лет без выходных»
21 сентября в 17.00 в новой галерее Ивановского областного художественного музея состоится открытие юбилейной выставки живописи и графики «100 лет без выходных», приуроченной к столетию органов государственной безопасности России.
В экспозиции будут представлены работы художников Александра Вербина, Сергея Здухова, Полины Кукулиевой, Дмитрия Мариничева, Олега Копысова, заслуженного художника России Юрия Пучкова, Сергея Теплова, студентов Ивановского художественного училища им. М.И. Малютина - Анастасии Демидовой, Ольги Маниной, Арины Шульпиной.
«За год художники создали ряд работ, охватывающих события целого века и отражающих многообразие направлений деятельности службы безопасности - от работы контрразведчиков во время Великой Отечественной войны до борьбы с коррупцией в наше время, от неторопливой кропотливости работников архива до молниеносных и слаженных действий при освобождении заложников», - рассказали организаторы.
Выставку дополнят живописные и графические работы - фотоколлажи Анастасии Кулаковой, а также фотографии 1920-30 годов из архива ФСБ России по Ивановской области.
По словам кураторов выставки, цель выставки - осветить столетнюю историю, полную событий, и напряженную повседневную работу, заставляющую отказаться от отдыха людей, взявших на себя ответственность за наше благополучие, а также подчеркнуть, насколько актуальной остаётся эта опасная работа и в наши дни.
Выставка будет работать до 12 октября 2017 года.
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Комментарии (2)
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- Кузьма Пруткофф24 минуты назад"Мы живем на мешке с костями. Этот мешок с костями произведен не марсианами и даже не нацистами. На протяжении 70 лет он формировался КГБ (Комитет госбезопасности. – "ГОРДОН"), НКВД (Народный комиссариат внутренних дел. – "ГОРДОН"), ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией. – "ГОРДОН"). Масса расстрелянных людей в тех районах, в которых никогда даже немцев не было, от Дальнего Востока до линии фронта и дальше. Самой страшной террористической организацией в России является не ИГИЛ, а КГБ-ВЧК-НКВД", – заявил он.
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- Alexander Umnikov5 минут назад100 лет без выходных мы делали все, чтобы избранным в России жилось лучше и мелочь всякая под ногами не шастала...
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