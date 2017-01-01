Еще в одном районе Ивановской области нефтепродукты сбросили на землю

Природоохранная прокуратура инициировала проверку





Как мы сообщали ранее, вчера в поле у села Аньково Ильинского районе неизвестные слили около 10 тонн нефтепродуктов. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации выехали сотрудники МЧС. Туда же была направлена оперативно-следственная группа полиции.

Как оказалось, факт сброса на землю нефтепродуктов был зафиксирован еще в одном – Комсомольском – районе, неподалеку от села Писцово.

В связи с этим ивановская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку. Она проводится во взаимодействии с Ивановскими региональными управлениями МЧС, МВД и Росприроднадзора.

«В настоящее время оцениваются характер загрязнения почвы и негативные последствия, проводятся мероприятия по установлению виновных лиц. Ситуация находится на контроле прокуратуры. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования», - говорится в сообщении природоохранной прокуратуры.

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