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Новости

сегодня, 11:39

Еще в одном районе Ивановской области нефтепродукты сбросили на землю

Природоохранная прокуратура инициировала проверку


Как мы сообщали ранее, вчера в поле у села Аньково Ильинского районе неизвестные слили около 10 тонн нефтепродуктов. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации выехали сотрудники МЧС. Туда же была направлена оперативно-следственная группа полиции.

Как оказалось, факт сброса на землю нефтепродуктов был зафиксирован еще в одном – Комсомольском – районе, неподалеку от села Писцово.

В связи с этим ивановская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку. Она проводится во взаимодействии с Ивановскими региональными управлениями МЧС, МВД и Росприроднадзора.

«В настоящее время оцениваются характер загрязнения почвы и негативные последствия, проводятся мероприятия по установлению виновных лиц. Ситуация находится на контроле прокуратуры. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования», - говорится в сообщении природоохранной прокуратуры.



ключевые слова: нефтепродукты сброс прокуратура
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									наблюдатель 07								
							
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							В данной ситуации очень быстро среагировали местные власти, за что им огромное спасибо, подключили все службы для того , чтобы найти виновника этого безобразия. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									любитель природы 111								
							
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  • 12 минут назад
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							Наказать тех, кто это сделал по всей строгости закона. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 6 минут назад
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							Угу, если таковых удастся отыскать на бескрайних просторах соседней Ярославской области. :) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									жигулини								
							
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							2017-й же год экологии , вот и стараются ребята								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Я бы таких прямо в этой мазутной жиже бы утопил. Очень хочется , чтобы их нашли. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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