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вчера, 16:01ЧП в Ивановской области: у села в поле вылили 10 тонн нефтепродуктов
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Еще в одном районе Ивановской области нефтепродукты сбросили на землю
Природоохранная прокуратура инициировала проверку
Как мы сообщали ранее, вчера в поле у села Аньково Ильинского районе неизвестные слили около 10 тонн нефтепродуктов. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации выехали сотрудники МЧС. Туда же была направлена оперативно-следственная группа полиции.
Как оказалось, факт сброса на землю нефтепродуктов был зафиксирован еще в одном – Комсомольском – районе, неподалеку от села Писцово.
В связи с этим ивановская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку. Она проводится во взаимодействии с Ивановскими региональными управлениями МЧС, МВД и Росприроднадзора.
«В настоящее время оцениваются характер загрязнения почвы и негативные последствия, проводятся мероприятия по установлению виновных лиц. Ситуация находится на контроле прокуратуры. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования», - говорится в сообщении природоохранной прокуратуры.
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Комментарии (5)
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- наблюдатель 0716 минут назадВ данной ситуации очень быстро среагировали местные власти, за что им огромное спасибо, подключили все службы для того , чтобы найти виновника этого безобразия.
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- любитель природы 11112 минут назадНаказать тех, кто это сделал по всей строгости закона.
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- Вахтанг Камикадзе6 минут назадУгу, если таковых удастся отыскать на бескрайних просторах соседней Ярославской области. :)
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- жигулини7 минут назад2017-й же год экологии , вот и стараются ребята
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- чистотел22 секунды назадЯ бы таких прямо в этой мазутной жиже бы утопил. Очень хочется , чтобы их нашли.
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