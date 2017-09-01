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Новости

сегодня, 11:23

В Иванове на кольце автовокзала легковушка влетела в столб

ФОТО


Сегодня ночью на кольце ивановского автовокзала произошла автоавария. Водитель легкового автомобиля не справился с управление и врезался в столб. Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, данное ДТП было зарегистрировано без пострадавших.

Фото: Твиттер / Евгений Нечаев

ключевые слова: ДТП
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									GraveDiggerG								
							
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  • сегодня, 11:30
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    • 
										+1
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							Ликвидация кольца автовокзала походу уже началась)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Сергей Коробов								
							
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  • сегодня, 11:43
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										+1
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							Чем им так эта опора так нравится? В основном в неё все влетают. Может поспорили на ком она всё-таки упадёт?)) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
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  • сегодня, 11:48
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										+1
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							ее же после прошлого дтп в одну сторону наклонило, а этот поправить пытался на место поставить хотел)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									XX1vek								
							
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  • 19 минут назад
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    • 
										+1
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							Как медом намазан этот столб!!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimiv old								
							
    • 
							
  • 13 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Докопались до столба.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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