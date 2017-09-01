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сегодня, 11:23
В Иванове на кольце автовокзала легковушка влетела в столб
ФОТО
Сегодня ночью на кольце ивановского автовокзала произошла автоавария. Водитель легкового автомобиля не справился с управление и врезался в столб. Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, данное ДТП было зарегистрировано без пострадавших.Фото: Твиттер / Евгений Нечаев
ключевые слова: ДТП
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Комментарии (5)
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- GraveDiggerGсегодня, 11:30Ликвидация кольца автовокзала походу уже началась)
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- Сергей Коробовсегодня, 11:43Чем им так эта опора так нравится? В основном в неё все влетают. Может поспорили на ком она всё-таки упадёт?))
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- GraveDiggerGсегодня, 11:48ее же после прошлого дтп в одну сторону наклонило, а этот поправить пытался на место поставить хотел)
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- XX1vek19 минут назадКак медом намазан этот столб!!!!!
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- adimiv old13 минут назадДокопались до столба.
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