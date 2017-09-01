В Иванове на кольце автовокзала легковушка влетела в столб

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Сегодня ночью на кольце ивановского автовокзала произошла автоавария. Водитель легкового автомобиля не справился с управление и врезался в столб. Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, данное ДТП было зарегистрировано без пострадавших.

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Фото: Твиттер / Евгений Нечаев