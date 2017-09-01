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16 минут назад
Ивановцев приглашают на общественные слушания по созданию в городе лесопаркового пояса
Организатор мероприятия - общественная палата региона
21 сентября в 11.00 в областной научной библиотеке (Шереметевский проспект, д.11) состоятся общественные слушания по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса на территории Иванова.
Слушания будут организованы в связи с ходатайством ТОС «Березниковский» и регионального отделения ОНФ в адрес Общественной палаты Ивановской области.
В мероприятии примут участие члены Общественной палаты региона, представители профильных ведомств, движения «Народный фронт «За Россию»», НКО, гражданского общества.
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