Шахматный турнир памяти Георгия Лапина прошел в Иванове

Соревнования проводились по швейцарской системе - ФОТО





В минувшее воскресенье в областном центре прошел 39-й шахматный турнир памяти кандидата в мастера спорта, шахматного организатора и тренера Георгия Владимировича Лапина.

В турнире приняли участие любители шахмат разных возрастных категорий из Ивановской и Владимирской областей. Играли по швейцарской системе в 9 туров.

После серии напряженных игр победителями соревнований стали представители Иванова: Игорь Кутыров занял первое место, второй стала Мария Бруяцкая, Алексей Дягилев завоевал третье место.

Среди ветеранов лучшим стал Александр Беликов из Иванова, на втором месте оказался Вячеслав Макаров из поселка Петровский Гаврилово-Посадского района, а тройку лидеров замкнул ивановец Николай Ведров.

Среди школьников первое место у Данилы Андрианова из Иванова, второе и третье место заняли представители Приволжска Дмитрий Ершов и Анастасия Каузова.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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