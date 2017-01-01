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Новости

40 минут назад

На открытии арт-скамейки на площади Пушкина в Иванове будет объявлен селфи-конкурс

Приз - бесплатный абонемент на спектакли музыкального театра


Как мы сообщали ранее, 19 сентября в 14.00 на площади Пушкина областного центра перед театральным комплексом состоится театрализованное открытие «Арт-скамейки» Ивановского музыкального театра.

«На открытии будет объявлен фото- и селфи-конкурс, который позволит получить бесплатный абонемент на посещение спектаклей театра», - добавили в региональном департаменте культуры и туризма.

Напомним, больше года назад на площади была открыта первая театральная скамейка Ивановского областного драматического театра. В текущем году инициативу поддержал и областной театр кукол.

Театры оформляют скамейки, прежде всего для того, чтобы жители и гости нашего региона всегда оставались в курсе театральной жизни области.



ключевые слова: театр арт-скамейка селфи фото конкурс
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