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Новости

59 минут назад

В Ивановской области задержаны участники этнической ОПГ

Злоумышленники подозреваются в совершении разбойных нападений, грабежей и краж – ОПЕРАТИВНОЕ ВИДЕО задержания


Сотрудники полиции при силовой поддержке СОБР «Рысь» Росгвардии задержали участников этнической группы по подозрению в совершении разбойных нападений, грабежей и краж.

Как сообщает пресс-служба МВД России, в июне текущего года в городе Видное Московской области злоумышленники, проникнув на территорию загородного дома и угрожая потерпевшим оружием, похитили дорогостоящий автомобиль и деньги на общую сумму около 5 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в Москве и Ивановской области сотрудниками полиции задержаны трое подозреваемых, один из которых - предполагаемый лидер группы. Все они - уроженцы Средней Азии в возрасте 28 и 31 лет.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых обнаружены и изъяты два пистолета без серийных номеров, снаряженные патронами, гладкоствольное ружье калибра 12 мм, два ноутбука, большое количество мобильных телефонов и сим-карт, а также личные вещи, предположительно похищенные у потерпевших.

В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полиция разыскивает соучастников членов преступной группы и выявляет дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных.

Оперативное видео: пресс-служба МВД России



ключевые слова: ОПГ разбой грабеж кража полиция Росгвардия
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